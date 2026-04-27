Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Дефлимпийцы Азербайджана завоевали 7 медалей на ЧМ в Стамбуле

    Дефлимпийцы Азербайджана завоевали 7 медалей на ЧМ в Стамбуле

    Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на чемпионате мира по шотокан карате в Стамбуле.

    Как сообщает Report, соревнование прошло в версии WSF, где сборная Азербайджана была представлена 10 спортсменами.

    Хикмет Агаев (+18 лет, 75 кг, кумите), Сахиб Сахибли (+18 лет, +75 кг, кумите) и Юсиф Азимзаде (14–17 лет, 60 кг, кумите) завоевали золото, Айтен Гадирова (ката) и Низамеддин Азимзаде (14–17 лет, 60 кг, кумите) - серебро, Алиакбар Ализаде (+18 лет, 75 кг, кумите) и Эльнур Гасымзаде (+18 лет, +75 кг, кумите) - бронзу.

    Azərbaycan deflimpiyaçıları karate üzrə şotokan dünya çempionatında 7 medal qazanıblar

    Дефлимпийцы Азербайджана завоевали 7 медалей на ЧМ в Стамбуле

