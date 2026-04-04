У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у берегов Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 99 км к востоку от города Тайчжун с населением более 1 млн человек. Очаг залегал на глубине 18 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.