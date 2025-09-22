Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 22:34
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение.

    Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы.

    Согласно информации, подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы 22 сентября в 22:09 по местному времени.

    Очаг залегал на глубине 50 км.

