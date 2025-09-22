В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно информации, подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы 22 сентября в 22:09 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 50 км.