Xəzər dənizində zəlzələ baş verib
Hadisə
- 22 sentyabr, 2025
- 22:33
Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Yerli vaxtla saat 22:09-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub.
Zəlzələ ocağı 50 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Son xəbərlər
23:10
Foto
Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda "Neuberger Berman" şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru ilə görüşübXarici siyasət
23:07
Qaxda 64 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürübHadisə
23:03
Foto
Prezident İlham Əliyev "Brookfield Asset Management" şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşübXarici siyasət
22:57
Foto
İlbər Ortaylı Naxçıvanda Heydər Əliyev Sarayında yerli ictimaiyyətlə görüşübElm və təhsil
22:57
Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" növbəti qələbəsini qazanıbFutbol
22:56
Lavrovla Rubio arasında görüş planlaşdırılırDigər ölkələr
22:49
Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
22:37
Giorgi Kalandarişvili: MSK seçkilərin yüksək peşəkar səviyyədə keçirilməsinə tam hazırdırRegion
22:33