В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 10 ноября, 2025
- 03:35
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Магнитуда землетрясения составила 4, а очаг залегал на глубине 72 км.
