В Каспийском море произошло землетрясение Происшествия

В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива Другие страны

В США число отмененных авиарейсов превысило 2 тыс. за день Другие страны

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5 В регионе

Британия изучает возможность удаленного доступа Yutong к электробусам Другие страны

В Шарурском районе Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП, есть погибший Происшествия

СМИ: В результате столкновения двух поездов недалеко от Братиславы пострадали около 30 человек - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Новый президент Боливии привел к присяге свое правительство Другие страны