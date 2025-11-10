Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 10 ноября, 2025
    • 03:35
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение.

    Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

    Магнитуда землетрясения составила 4, а очаг залегал на глубине 72 км.

    Каспийское море землетрясение магнитуда
    Xəzər dənizində 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

