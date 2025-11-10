Xəzər dənizində 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Hadisə
- 10 noyabr, 2025
- 03:33
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 02:13-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4, dərinliyi 72 km olub.
