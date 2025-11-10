İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Xəzər dənizində 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2025
    • 03:33
    Xəzər dənizində 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 02:13-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4, dərinliyi 72 km olub.

    Zəlzələ Xəzər dənizi Seysmologiya
    В Каспийском море произошло землетрясение

    Son xəbərlər

    04:06

    Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    03:57

    KİV: Belçikadakı "Dul" AES üzərində üç dron müşahidə olunub

    Digər ölkələr
    03:33

    Xəzər dənizində 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    03:26

    Norveçdə saya oturmuş gəmidən dörd min litr yanacaq sızıb

    Digər ölkələr
    02:50

    ABŞ-də bir gündə ləğv olunan aviareyslərin sayı 2 mini keçib

    Digər ölkələr
    02:17

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib

    Region
    02:13

    Britaniya "Yutong" elektrik avtobuslarına uzaqdan çıxış imkanlarını araşdırır

    Digər ölkələr
    01:47

    Boliviyada prezidentin iştirakı ilə yeni hökumət üzvlərinin andiçmə mərasimi keçirilib

    Digər ölkələr
    01:18

    Ankarada yol qəzası baş verib, bir ailənin dörd üzvü ölüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti