В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 21 сентября, 2026
- 18:40
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как передает Report, об этом сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.
По данным ведомства, очаг подземных толчков залегал на глубине 46 км.
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