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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 18:40
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.

    Как передает Report, об этом сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

    По данным ведомства, очаг подземных толчков залегал на глубине 46 км.

    Каспийское море Землетрясение в Азербайджане
    Xəzər dənizində zəlzələ olub
    Magnitude 4.1 earthquake recorded in Caspian Sea

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