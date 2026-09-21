США, Япония и Южная Корея выступили за денуклеаризацию КНДР

Госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и глава МИД Южной Кореи Чо Хён подтвердили приверженность полной денуклеаризации КНДР и противодействию развитию ее ядерной и ракетной программ.

Как передает Report со ссылкой на совместное заявление, опубликованное на сайте Госдепартамента США, стороны также намерены пресекать финансирование ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Вместе с тем главы внешнеполитических ведомств выразили готовность к диалогу с КНДР и призвали Пхеньян возобновить переговоры для содействия установлению мира и стабильности на Корейском полуострове.

Кроме того, Рубио, Мотэги и Чо Хён договорились развивать сотрудничество в сфере экономической безопасности и технологий искусственного интеллекта, а также укреплять партнерство в энергетической сфере.