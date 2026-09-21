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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    США, Япония и Южная Корея выступили за денуклеаризацию КНДР

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 22:47
    США, Япония и Южная Корея выступили за денуклеаризацию КНДР

    Госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и глава МИД Южной Кореи Чо Хён подтвердили приверженность полной денуклеаризации КНДР и противодействию развитию ее ядерной и ракетной программ.

    Как передает Report со ссылкой на совместное заявление, опубликованное на сайте Госдепартамента США, стороны также намерены пресекать финансирование ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

    Вместе с тем главы внешнеполитических ведомств выразили готовность к диалогу с КНДР и призвали Пхеньян возобновить переговоры для содействия установлению мира и стабильности на Корейском полуострове.

    Кроме того, Рубио, Мотэги и Чо Хён договорились развивать сотрудничество в сфере экономической безопасности и технологий искусственного интеллекта, а также укреплять партнерство в энергетической сфере.

    Марко Рубио Денуклеаризация Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

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