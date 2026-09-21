ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib
- 21 sentyabr, 2026
- 23:32
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio, Yaponiyanın xarici işlər naziri Tosimitsu Moteqi və Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri Ço Hyon Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) tam nüvəsizləşdirilməsinə, eləcə də onun nüvə və raket proqramlarının inkişafının qarşısının alınmasına sadiq qaldıqlarını təsdiqləyiblər.
"Report" ABŞ Dövlət Departamentinin saytında dərc olunmuş birgə bəyanata istinadən xəbər verir ki, tərəflər həmçinin Şimali Koreyanın nüvə və raket proqramlarının maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq niyyətindədirlər.
Bununla yanaşı, xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri KXDR ilə dialoqa hazır olduqlarını bildirib və Pxenyanı Koreya yarımadasında sülh və sabitliyin bərqərar olmasına kömək məqsədilə danışıqları bərpa etməyə çağırıblar.
Bundan əlavə, Rubio, Moteqi və Hyon iqtisadi təhlükəsizlik, süni intellekt texnologiyaları sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, eləcə də energetika sahəsində tərəfdaşlığı möhkəmləndirmək barədə razılığa gəliblər.