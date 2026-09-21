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    В Баку состоялось мероприятие по случаю годовщины "Контракта века" и Дня нефтяника

    Энергетика
    • 21 сентября, 2026
    • 22:41
    В Баку состоялось мероприятие по случаю годовщины Контракта века и Дня нефтяника

    Во дворце "Гюлистан" в Баку состоялось торжественное мероприятие по случаю 32-й годовщины "Контракта века" и Дня нефтяника.

    Как сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в нем приняли участие государственные чиновники, руководители местных и зарубежных компаний, нефтяники, представители медиа и НПО.

    Участники мероприятия сначала ознакомились с выставкой картин и фотографий известных азербайджанских авторов, на которых запечатлены Нефтяные Камни. Данные работы были выполнены в рамках проекта SOCART, инициированного совместно SOCAR и платформой ART Zone.

    Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана, затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный почетной профессии нефтяника.

    Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем выступлении отметил, что "Контракт века", автором которого является великий лидер Гейдар Алиев, будучи первым долгосрочным международным нефтяным соглашением в энергетической истории Азербайджана XX века, заложил основу новой энергетической стратегии страны.

    "В результате продолжения президентом Ильхамом Алиевым этого стратегического курса в соответствии с реалиями новой эпохи "Контракт века" был продлен до 2050 года, и с запуском платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) в рамках Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) начался новый этап развития. Таким образом, масштаб исторического решения, принятого в 1994 году, вышел за рамки одного контракта и за границы одного столетия. АЧГ превратился в один из важнейших стратегических энергетических проектов, охватывающих два века, с новыми энергетическими возможностями", - подчеркнул министр.

    Президент SOCAR Ровшан Наджаф, говоря о роли энергетической стратегии в устойчивом развитии Азербайджана, отметил, что доходы нефтегазовой отрасли, направляемые на социально-экономическое развитие страны, создали прочную основу для диверсификации экономики, создания современной инфраструктуры, новых производственных отраслей и формирования конкурентоспособного человеческого капитала.

    Р. Наджаф в своем выступлении рассказал о работе, проводимой в направлении дальнейшего укрепления позиции SOCAR как международной энергетической компании, расширения географии деятельности и диверсификации инвестиционного портфеля в соответствии с новой энергетической стратегией страны. Он сообщил об успешном завершении процесса приобретения акций компании Italiana Petroli у API Holding, а также получения доли участия в проекте Baleine. Президент SOCAR также обратил внимание на то, что в рамках Соглашения о разделе продукции по разведке, разработке и добыче на инвестиционных блоках "Устюрт" в Узбекистане были начаты масштабные сейсморазведочные и буровые работы, а также заложен фундамент пяти новых автозаправочных станций под брендом SOCAR.

    Региональный президент bp по Каспийскому региону, Центральной Азии и Турции Джо Кристофоли в своем выступлении поздравил участников мероприятия с Днем государственного суверенитета и Днем нефтяника, подчеркнув роль крупных проектов АЧГ и Шахдениз в укреплении позиции Азербайджана как ведущего энергетического игрока. Он выразил благодарность всем нефтяникам, внесшим вклад в безопасную и успешную реализацию этих проектов, а также правительству Азербайджана, SOCAR и всем партнерам.

    После выступлений ветеран-нефтяник Эльдар Мехдиев зачитал обращение нефтяников к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Затем был показан промо-ролик документального фильма "Судьбы, написанные на открытках".

    Мероприятие продолжилось обширной художественной программой.

    В Баку состоялось мероприятие по случаю годовщины Контракта века и Дня нефтяника
    В Баку состоялось мероприятие по случаю годовщины Контракта века и Дня нефтяника
    В Баку состоялось мероприятие по случаю годовщины Контракта века и Дня нефтяника
    В Баку состоялось мероприятие по случаю годовщины Контракта века и Дня нефтяника
    В Баку состоялось мероприятие по случаю годовщины Контракта века и Дня нефтяника
    В Баку состоялось мероприятие по случаю годовщины Контракта века и Дня нефтяника
    В Баку состоялось мероприятие по случаю годовщины Контракта века и Дня нефтяника

    Пярвиз Шахбазов Ровшан Наджаф Министерство энергетики Азербайджана Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Фото
    "Əsrin müqaviləsi"nin 32-ci ildönümü və Neftçilər Günü münasibətilə tədbir keçirilib

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