    В Исмаиллы сильный ветер повалил дерево на объект общепита

    • 21 сентября, 2025
    • 09:51
    В Исмаиллы сильный ветер повалил дерево на объект общепита

    Нестабильная погода в Исмаиллинском районе вызвала ряд последствий.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, под воздействием сильного ветра крупное дерево упало на объект общепита, принадлежащий местному жителю Равиду Панахову.

    В результате инцидента никто не пострадал, однако здание пришло в негодность.

    İsmayıllıda güclü külək ağacı kafenin üzərinə aşırıb

