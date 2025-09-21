В Исмаиллы сильный ветер повалил дерево на объект общепита
Происшествия
- 21 сентября, 2025
- 09:51
Нестабильная погода в Исмаиллинском районе вызвала ряд последствий.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, под воздействием сильного ветра крупное дерево упало на объект общепита, принадлежащий местному жителю Равиду Панахову.
В результате инцидента никто не пострадал, однако здание пришло в негодность.
