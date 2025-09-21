İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İsmayıllıda güclü külək ağacı kafenin üzərinə aşırıb

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2025
    • 09:13
    İsmayıllı rayonunda qeyri-sabit hava şəraiti bir sıra fəsadlar törədib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, əsən güclü külək nəticəsində iri gövdəli ağac rayon sakini Ravid Pənahova məxsus kafenin üzərinə aşıb.

    Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, kafeyə ciddi ziyan dəyib.

    ağac kafe Hadisə
