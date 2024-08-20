В Исмаиллы произошло ДТП, есть погибший

В Исмаиллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Исмаиллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева в райцентре Исмаиллы.

В результате столкновения легковых автомобилей марки BMW и ВАЗ 2106 на месте происшествия погиб водитель ВАЗ Рагимов Мухаммед Абдул оглу.

Водитель BMW Эльмеддин Мамедли получил тяжелые травмы и был доставлен в Центральную больницу Исмаиллинского района.

По данному факту проводится расследование.