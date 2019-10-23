Скончался один из пострадавших в ДТП в Исмаиллы - ВИДЕО

В Исмаиллы произошла тяжелая авария.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, ДТП отмечено на пролегающем через село Гушендже отрезке дороги Гарамарьям-Исмаиллы.
Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки "Priora", в результате чего машина перевернулась.
Двое пострадавших доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу.
Несмотря на усилия врачей, спасти получившего тяжелые травмы жителя районного села Кюрдмашы Агаева Ахмеда Мубариз оглу 1993 г.р. спасти не удалось. Состояние другого пострадавшего - Тарлана Меджидова остается тяжелым.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости