Скончался один из пострадавших в ДТП в Исмаиллы - ВИДЕО

В Исмаиллы произошла тяжелая авария

23 октября, 2019 19:05

https://report.az/storage/news/d3de66aaa47df69fd84c8b3502d04f58/9dabefcb-7010-4ac4-a594-0ef83d85dc70_292.jpg В Исмаиллы произошла тяжелая авария. Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, ДТП отмечено на пролегающем через село Гушендже отрезке дороги Гарамарьям-Исмаиллы. Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки "Priora", в результате чего машина перевернулась. Двое пострадавших доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти получившего тяжелые травмы жителя районного села Кюрдмашы Агаева Ахмеда Мубариз оглу 1993 г.р. спасти не удалось. Состояние другого пострадавшего - Тарлана Меджидова остается тяжелым. По факту ведется расследование.

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