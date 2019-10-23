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Скончался один из пострадавших в ДТП в Исмаиллы - ВИДЕО

В Исмаиллы произошла тяжелая авария

В Исмаиллы произошла тяжелая авария. 

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, ДТП отмечено на пролегающем через село Гушендже отрезке дороги Гарамарьям-Исмаиллы. 

Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки "Priora", в результате чего машина перевернулась. 

Двое пострадавших доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу. 

Несмотря на усилия врачей, спасти получившего тяжелые травмы жителя районного села Кюрдмашы Агаева Ахмеда Мубариз оглу 1993 г.р. спасти не удалось. Состояние другого пострадавшего - Тарлана Меджидова остается тяжелым. 

По факту ведется расследование. 

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