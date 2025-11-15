В Имишли в гравийном карьере погиб человек
Происшествия
- 15 ноября, 2025
- 22:44
В одном из карьеров, расположенных на территории Имишлинского района, произошел несчастный случай.
Как сообщает муганское бюро Report, житель Сабирабадского района Мансур Гасанов Гусейн оглу (1966 г.р.) получил тяжелую травму головы во время загрузки гравия в грузовик.
Пострадавший скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.
