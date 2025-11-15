İmişlidə çınqıl karxanasında ölüm olub
Hadisə
- 15 noyabr, 2025
- 22:34
İmişlidə çınqıl karxanasında bədbəxt hadisə baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayon ərazisində yerləşən karxanalardan birində qeydə alınıb.
Belə ki, Sabirabad rayon sakini, 1966-cı il təvəllüdlü Mansur Hüseyn oğlu Həsənov yük maşınına çınqıl yükləyən zaman baş nahiyəsindən ağır xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanaya aparılan zaman yolda dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
