    Nazirlərin vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 16:41
    Nazirlərin vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin yanvar ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

    "Report" cədvəli təqdim edir:

    S/n

    Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

    Qəbulun keçirildiyi

    şəhər, rayon

    Əhatə olunan

    şəhər və rayonlar

    Qəbulun keçirildiyi

    gün

    1.

    Daxili işlər naziri

    Vilayət Eyvazov

    Quba

    Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı

    06

    2.

    Ədliyyə naziri

    Fərid Əhmədov

    Salyan

    Salyan, Neftçala, Biləsuvar, Şirvan, Hacıqabul

    09

    3.

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev

    Şabran

    Şabran, Siyəzən, Xızı

    09

    Baş prokuror

    Kamran Əliyev

    Şirvan

    Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala, Biləsuvar

    16

    İqtisadiyyat naziri

    Mikayıl Cabbarov

    Masallı

    Masallı, Lerik

    16

    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov

    Cəlilabad

    Cəlilabad, Masallı, Biləsuvar, Salyan

    16

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

    Mürsəl İbrahimov

    Neftçala

    Neftçala, Salyan, Şirvan, Hacıqabul

    16

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

    Qoşqar Təhməzli

    Sumqayıt

    Sumqayıt, Abşeron, Qubadlı, Zəngilan

    19

    "Azərişıq" ASC-nin sədri

    Vüqar Əhmədov

    Hacıqabul

    Hacıqabul, Şirvan

    21

    10.

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

    Anar Əliyev

    Ağdam (Quzanlı qəsəbəsi)

    Ağdam, Tərtər

    22

    11.

    Energetika naziri

    Pərviz Şahbazov

    Masallı

    Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad

    23

    12.

    Gənclər və idman naziri

    Fərid Qayıbov

    Sumqayıt

    Sumqayıt, Qubadlı

    23

    13.

    Fövqəladə hallar naziri

    Kəmaləddin Heydərov

    Ağdam (Quzanlı qəsəbəsi)

    Ağdam, Ağcabədi, Laçın

    23

    14.

    Kənd təsərrüfatı naziri

    Məcnun Məmmədov

    Oğuz

    Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən, Qəbələ

    23

    15.

    Mədəniyyət naziri

    Adil Kərimli

    Ağsu

    Ağsu, Şamaxı, Qobustan, İsmayıllı

    23

    16.

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Bahar Muradova

    Şirvan

    Şirvan, Hacıqabul

    23

    17.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

    Saleh Məmmədov

    Xızı

    Xızı, Siyəzən

    23

    18.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

    Zaur Mikayılov

    Ucar

    Ucar, Kürdəmir, Zərdab

    23

    19.

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri

    İlham Mirzəliyev

    Balakən

    Balakən, Zaqatala

    23

    20.

    "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru

    Azər Məmmədov

    Mingəçevir

    Mingəçevir, Yevlax

    23

    21.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Ramin Məmmədov

    Qobustan

    Qobustan, Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı

    26

    22.

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev

    Göyçay

    Göyçay, Ağdaş

    29

    23.

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri

    Zaur Əliyev

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    29

    24.

    Elm və təhsil naziri

    Emin Əmrullayev

    Kürdəmir

    Kürdəmir, Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Zərdab

    30

    25.

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

    Anar Quliyev

    Şabran

    Şabran, Siyəzən, Xızı

    30

    Qeyd edək ki, vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

