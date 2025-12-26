Nazirlərin vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb
- 26 dekabr, 2025
- 16:41
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin yanvar ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
"Report" cədvəli təqdim edir:
|
S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|
Qəbulun keçirildiyi
şəhər, rayon
|
Əhatə olunan
şəhər və rayonlar
|
Qəbulun keçirildiyi
gün
|
1.
|
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
|
Quba
|
Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı
|
06
|
2.
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Salyan
|
Salyan, Neftçala, Biləsuvar, Şirvan, Hacıqabul
|
09
|
3.
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev
|
Şabran
|
Şabran, Siyəzən, Xızı
|
09
|
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Şirvan
|
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala, Biləsuvar
|
16
|
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Masallı
|
Masallı, Lerik
|
16
|
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov
|
Cəlilabad
|
Cəlilabad, Masallı, Biləsuvar, Salyan
|
16
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Neftçala
|
Neftçala, Salyan, Şirvan, Hacıqabul
|
16
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Sumqayıt
|
Sumqayıt, Abşeron, Qubadlı, Zəngilan
|
19
|
|
"Azərişıq" ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Hacıqabul
|
Hacıqabul, Şirvan
|
21
|
10.
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
Ağdam (Quzanlı qəsəbəsi)
|
Ağdam, Tərtər
|
22
|
11.
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Masallı
|
Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad
|
23
|
12.
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
Sumqayıt
|
Sumqayıt, Qubadlı
|
23
|
13.
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Ağdam (Quzanlı qəsəbəsi)
|
Ağdam, Ağcabədi, Laçın
|
23
|
14.
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Oğuz
|
Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən, Qəbələ
|
23
|
15.
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Ağsu
|
Ağsu, Şamaxı, Qobustan, İsmayıllı
|
23
|
16.
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
Şirvan
|
Şirvan, Hacıqabul
|
23
|
17.
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Saleh Məmmədov
|
Xızı
|
Xızı, Siyəzən
|
23
|
18.
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Ucar
|
Ucar, Kürdəmir, Zərdab
|
23
|
19.
|
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
Balakən
|
Balakən, Zaqatala
|
23
|
20.
|
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Mingəçevir
|
Mingəçevir, Yevlax
|
23
|
21.
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Qobustan
|
Qobustan, Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı
|
26
|
22.
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev
|
Göyçay
|
Göyçay, Ağdaş
|
29
|
23.
|
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Zaur Əliyev
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
29
|
24.
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Kürdəmir
|
Kürdəmir, Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Zərdab
|
30
|
25.
|
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
|
Şabran
|
Şabran, Siyəzən, Xızı
|
30
Qeyd edək ki, vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.