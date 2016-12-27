В Имишли столкнулись два автомобиля, пострадали 8 человек

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Имишли. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня вечером на территории под названием "Dördyol ayrıcı".

Так, столкнулись управляемый разместившимся в Имишли 58-летним жителем Физулинского района Фармаилем Альгейдар оглу Гасымовым автомобиль марки "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107", за рулем которого находился 34-летний житель Имишлинского района Енгибар Ядигяр оглу Абышов.

В результате ДТП пострадали водители обеих автомобилей, а также пассажиры "ВАЗ-2106", жители Физулинского района 53-летняя Эльмира Адыширин гызы Джафарова, ее сестра, 45-летняя Зулейха Джафарова, 14-летняя Бести Эльхан гызы Джафарова, 12-летний Эльшад Эльхан оглу Джафаров, 28-летняя Гюльнар Джафар гызы Алиева и Дарья Парвиз гызы Гулиева. Раненые доставлены в Имишлинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.