Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Азербайджан и Лаос приняли Совместное заявление, произведен обмен документами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 14:13
    Азербайджан и Лаос приняли Совместное заявление, произведен обмен документами - ОБНОВЛЕНО

    13 октября было принято "Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой" и при участии президента Ильхама Алиева и президента Тхонглуна Сисулита состоялась церемония обмена документами, подписанными между двумя странами.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит приняли "Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой".

    "Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства и окружающей среды Лаосской Народно-Демократической Республики в сфере сельского хозяйства" обменялись посол Азербайджана в Лаосе Шовги Мехдизаде и министр сельского хозяйства и окружающей среды Лаоса Линкхам Дуангсаван.

    "Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о взаимном освобождении от виз владельцев служебных паспортов" обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.

    13 октября было принято "Совместно заявление между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой" и при участии президента Ильхама Алиева и президента Тхонглуна Сисулита состоялась церемония обмена документами, подписанными между двумя странами.

    Об этом сообщает Report.

    Азербайджан и Лаос приняли Совместное заявление, произведен обмен документами - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан и Лаос приняли Совместное заявление, произведен обмен документами - ОБНОВЛЕНО

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Фото
    Azərbaycan ilə Laos arasında Birgə Bəyanat qəbul olunub və iki sənəd mübadilə edilib - YENİLƏNİB
    Фото
    Azerbaijan, Laos adopt Joint Statement, exchange documents
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    02:22
    Протестующие в Албании ворвались в здание Минэкономики и устроили погром
    Другие страны
    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    Фото
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    Лента новостей