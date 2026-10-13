Азербайджан и Лаос приняли Совместное заявление, произведен обмен документами - ОБНОВЛЕНО
- 13 октября, 2026
- 14:13
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13 октября было принято "Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой" и при участии президента Ильхама Алиева и президента Тхонглуна Сисулита состоялась церемония обмена документами, подписанными между двумя странами.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит приняли "Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой".
"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства и окружающей среды Лаосской Народно-Демократической Республики в сфере сельского хозяйства" обменялись посол Азербайджана в Лаосе Шовги Мехдизаде и министр сельского хозяйства и окружающей среды Лаоса Линкхам Дуангсаван.
"Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о взаимном освобождении от виз владельцев служебных паспортов" обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.
13 октября было принято "Совместно заявление между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой" и при участии президента Ильхама Алиева и президента Тхонглуна Сисулита состоялась церемония обмена документами, подписанными между двумя странами.
Об этом сообщает Report.