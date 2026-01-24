Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Имишли 4 человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей

    Происшествия
    • 24 января, 2026
    • 16:46
    В Имишли 4 человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей

    В поселке Бахрамтепе Имишлинского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего травмы получили четыре человека.

    Как сообщили в ответ на запрос Муганского бюро Report в Центральной больнице Имишлинского района, пострадавшие были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи. Медики диагностировали у пациентов травмы различных частей тела. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

    Мужчина 67 лет (1956 г.р.), состояние которое было оценено как тяжелое, после оказания медицинской помощи был эвакуирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения. Еще один пострадавший, мужчина 1974 года рождения, переведен в Центральную больницу Абшеронского района.

    Двое других пострадавших - 1995-го и 1975 года рождения - продолжают получать лечение в отделении неотложной медицинской помощи Центральной больницы Имишлинского района. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

