В Имишли 4 человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей

В поселке Бахрамтепе Имишлинского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего травмы получили четыре человека.

Как сообщили в ответ на запрос Муганского бюро Report в Центральной больнице Имишлинского района, пострадавшие были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи. Медики диагностировали у пациентов травмы различных частей тела. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Мужчина 67 лет (1956 г.р.), состояние которое было оценено как тяжелое, после оказания медицинской помощи был эвакуирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения. Еще один пострадавший, мужчина 1974 года рождения, переведен в Центральную больницу Абшеронского района.

Двое других пострадавших - 1995-го и 1975 года рождения - продолжают получать лечение в отделении неотложной медицинской помощи Центральной больницы Имишлинского района. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.