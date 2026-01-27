В Хырдалане произошел сильный пожар на складе
- 27 января, 2026
- 08:32
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре, произошедшем в городе Хырдалан.
Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар возник в одном из складов общей площадью 1000 кв. м, построенных под одной крышей и примыкающих друг к другу, при этом существовал высокий риск распространения огня.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось в короткие сроки ликвидировать возгорание и не допустить его расширения, в том числе перехода пламени на другие склады.
В результате пожара сгорели деревянные конструкции кровли склада площадью 60 кв. м, а также находившиеся внутри деревянные изделия. Остальные примыкающие склады были защищены от огня.