    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В Хырдалане произошел сильный пожар на складе

    Происшествия
    • 27 января, 2026
    • 08:32
    В Хырдалане произошел сильный пожар на складе

    На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре, произошедшем в городе Хырдалан.

    Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар возник в одном из складов общей площадью 1000 кв. м, построенных под одной крышей и примыкающих друг к другу, при этом существовал высокий риск распространения огня.

    Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось в короткие сроки ликвидировать возгорание и не допустить его расширения, в том числе перехода пламени на другие склады.

    В результате пожара сгорели деревянные конструкции кровли склада площадью 60 кв. м, а также находившиеся внутри деревянные изделия. Остальные примыкающие склады были защищены от огня.

    Видео
    Xırdalanda anbarda güclü yanğın baş verib

