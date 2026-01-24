В Хырдалане из магазина украли товаров на 7 тыс. манатов

В Абшеронском районе из магазина было похищено товаров на сумму 7 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, инцидент произошел в городе Хырдалане.

Согласно информации, потерпевший обратился в полицию и сообщил о краже товаров на сумму 7 000 манатов из магазина, в котором он работает. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 46-летнего А.Мамедова.

В ходе расследования установлено, что задержанный совершал кражи из магазина поэтапно на протяжении трех месяцев.

По факту проводится расследование.