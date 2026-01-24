Xırdalanda marketdən 7 min manatlıq oğurluq olub
Hadisə
- 24 yanvar, 2026
- 10:05
Abşeronda marketdən 7 min manatlıq oğurluq olub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Xırdalan şəhərində zərərçəkən polisə müraciət edərək işlədiyi mağazadan 7000 manatlıq məhsulun oğurlandığını bildirib.
Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə 46 yaşlı A.Məmmədov əməli törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxs mağzadan oğurluqları 3 ay ərzində hissə-hissə törədib.
Rayon ərazisində keçirilən digər tədbirlər nəticəsində isə evlərdən təmir-tikinti alətləri oğurlamaqda şübhəli bilinən 25 yaşlı K.Şıxəliyev və 44 yaşlı Y.Əliyev müəyyən olunaraq saxlanılıblar.
Faktlar üzrə araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
10:21
"Valensiya" ispaniyalı müdafiəçinin keçidini rəsmiləşdiribFutbol
10:20
Azərbaycandakı bankların nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
10:12
Rusiyanın Xarkova kütləvi hücumu nəticəsində 19 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
10:05
Xırdalanda marketdən 7 min manatlıq oğurluq olubHadisə
10:05
Mikayıl Cabbarov: "İnklüziv təhsil ekosistemi iqtisadi model üçün əsas təməldir"Biznes
10:00
Azərbaycandakı bankların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
09:40
Avtomobil Detroyt hava limanının girişinə çırpılıb, 6 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
09:34
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Sabah"la üz-üzə gələcəkKomanda
09:27