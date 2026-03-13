İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "Qarabağ" afrikalı futbolçusu Kris Kuakunun Norveç klubuna transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 13 mart, 2026
    • 14:00
    Qarabağ afrikalı futbolçusu Kris Kuakunun Norveç klubuna transferini açıqlayıb

    "Qarabağ" klubu afrikalı futbolçusu Kris Kuaku ilə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    26 yaşlı yarımmüdafiəçinin Norveçin "Sarpsborq 04" klubuna keçidi ilə bağlı razlıq əldə olunub.

    Fildişi Sahilindən olan oyunçu artıq tibbi müayinədən keçib və rəsmi müqavilə imzalayacaq.

    Qeyd edək ki, Kris Kuaku 2025-ci ilin yayında "Qarabağ"a transfer olunmuşdu.

    Kris Kuaku Qarabağ PFK Sarpsborq 04 FK

    Son xəbərlər

    14:41

    Naxçıvan iqtisadiyyatı 1 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    14:35

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:34

    Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    14:31

    Azərbaycanda 2 ayda özəlləşdirmədən büdcəyə 66 milyon manat daxil olub

    Maliyyə
    14:30

    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Daxili siyasət
    14:22

    Ötən il Azərbaycanda 1287 yeni İİV xəstəsi qeydə alınıb

    Sağlamlıq
    14:19
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    14:15

    Yan Kubiş: Slovakiya Prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq görülür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    14:13

    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti