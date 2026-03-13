"Qarabağ" afrikalı futbolçusu Kris Kuakunun Norveç klubuna transferini açıqlayıb
Futbol
- 13 mart, 2026
- 14:00
"Qarabağ" klubu afrikalı futbolçusu Kris Kuaku ilə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
26 yaşlı yarımmüdafiəçinin Norveçin "Sarpsborq 04" klubuna keçidi ilə bağlı razlıq əldə olunub.
Fildişi Sahilindən olan oyunçu artıq tibbi müayinədən keçib və rəsmi müqavilə imzalayacaq.
Qeyd edək ki, Kris Kuaku 2025-ci ilin yayında "Qarabağ"a transfer olunmuşdu.
