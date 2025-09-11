В Худате задержан подозреваемый в краже 18 смартфонов
Происшествия
- 11 сентября, 2025
- 09:13
В городе Худат Хачмазского района задержан местный житель Эльшан Алиев, подозреваемый в краже из магазина по продаже смартфонов.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, установлено, что задержанный похитил деньги и 18 мобильных телефонов на общую сумму 6 900 манатов из магазина своего знакомого.
По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Э. Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.
