В Худате задержан подозреваемый в краже 18 смартфонов

В городе Худат Хачмазского района задержан местный житель Эльшан Алиев, подозреваемый в краже из магазина по продаже смартфонов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, установлено, что задержанный похитил деньги и 18 мобильных телефонов на общую сумму 6 900 манатов из магазина своего знакомого.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Э. Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.