Xudatda telefon mağazasından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 11 sentyabr, 2025
- 08:55
Xaçmaz Rayon Polis Şöbəsinin Xudat Polis Bölməsinin əməkdaşları daxil olan məlumat əsasında rayon sakini Elşən Əliyevi saxlayıblar.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, araşdırmalarla onun Xudat şəhəri ərazisində tanışına məxsus mağazadan pul və ümumi dəyəri 6900 manat olan 18 ədəd mobil telefon oğurlaması müəyyən olunub.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə E.Əliyevin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Son xəbərlər
09:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2025)Maliyyə
09:07
İspaniyanın məşhur klubunun borcu azalıbFutbol
09:02
Foto
Xocavənd və Xocalı rayonlarına növbəti köç karvanı yola salınıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
09:01
Hacıqabulda İran vətəndaşına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
08:57
Qəbələdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan varHadisə
08:55
Xudatda telefon mağazasından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
08:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.09.2025)Maliyyə
08:49
Naftalanda 36 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
08:42