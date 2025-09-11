İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Xudatda telefon mağazasından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 08:55
    Xudatda telefon mağazasından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Xaçmaz Rayon Polis Şöbəsinin Xudat Polis Bölməsinin əməkdaşları daxil olan məlumat əsasında rayon sakini Elşən Əliyevi saxlayıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, araşdırmalarla onun Xudat şəhəri ərazisində tanışına məxsus mağazadan pul və ümumi dəyəri 6900 manat olan 18 ədəd mobil telefon oğurlaması müəyyən olunub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə E.Əliyevin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    telefon mağazası oğurluq Xudat

