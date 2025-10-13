Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Происшествия
    • 13 октября, 2025
    • 12:41
    В Ходжавенде задержан рабочий, пытавшийся сбыть найденное оружие и боеприпасы

    В Ходжавендском районе задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов с целью дальнейшего сбыта.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, Рашад Салахов был задержан в селе Гюней Хырман, он работал на одну из строительных компаний, задействованных в восстановительных работах.

    В ходе обысков в доме, где он временно разместился, правоохранители обнаружили внушительный арсенал: два автомата Калашникова, охотничье ружье марки ИЖ, пять магазинов и 150 единиц патронов.

    По результатам предварительного расследования установлено, что Салахов нашел оружие и боеприпасы в ходе строительных работ в районе. После обнаружения он решил не сдавать находку правоохранителям, а спрятал в своем жилище с целью последующей продажи.

    По данному факту в Ходжавендском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело.

    Ходжавендский район МВД торговля оружием
