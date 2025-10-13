İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Xocavənddə silah-sursat satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 12:11
    Xocavənddə silah-sursat satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

    Xocavənd rayonunun Güney Xırman kəndində müvəqqəti yaşayan və tikinti şirkətlərindən birində çalışan 26 yaşlı Rəşad Salahov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, onun yaşadığı evdən 2 "Kalaşnikov" avtomatı, 1 "İJ" markalı ov tüfəngi, 5 patron darağı və 150 ədəd patron aşkarlanaraq götürülüb.

    Araşdırmalarla R.Salahovun qanunsuz saxladığı odlu silah-sursatı rayonda aparılan tikinti və yenidənqurma işlərində çalışan zamanı tapdığı, sonradan satış məqsədilə yaşadığı evdə gizlətdiyi müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Xocavənd Rayon Polis Şöbəsində cinayət işi başlanılıb.

