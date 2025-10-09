Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Происшествия
    • 09 октября, 2025
    • 10:34
    В Ходжавенде найдена опасная мина армянского производства

    В ходе гуманитарных операций по разминированию на территории села Тагаверд Ходжавендского района обнаружена противопехотная мина МОН-50 армянского производства.

    Об этом Report сообщили в ANAMA.

    Как отмечается, мина была установлена на дереве и относится к типу управляемых осколочных мин направленного действия. Радиус поражения этой мины составляет 45-55 метров. При срабатывании мины с высокой скоростью разлетаются 400-550 цилиндрических осколков размером около 1 см. Она была соединена с другой миной при помощи проволоки-ловушки.

    Противопехотные мины используются для нанесения увечий и уничтожения живой силы. Осколочные мины типа МОН-50 предназначены для массового поражения людей.

    Взрывное устройство, транспортировка которого считалась опасной, было обезврежено на месте сотрудниками ANAMA электрическим методом в соответствии с Международными стандартами разминирования.

