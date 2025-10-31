В Ходжалы похоронены два шехида I Карабахской войны

Сегодня на Аллее шехидов в Ходжалы захоронены останки военнослужащих Гусейнова Чингиза Усуб оглу и Гамбарова Сафара Гарсалан оглу, ставших шехидами в боях за Ходжалы во время Первой Карабахской войны.

Об этом сообщает корреспондент карабахского бюро Report из Ходжалы.

33 года военнослужащие считались пропавшими без вести, их останки были обнаружены в ходе строительных работ на территории Ходжалы.

В похоронах приняли участие руководители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, сотрудники министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, семьи шехидов, участники войны и общественность района.

Церемонии прощания с шехидами Гусейновым и Гамбаровым прошли вчера в Геранбойском районе, где временно обосновались их семьи.