В Ходжалы похоронены два шехида I Карабахской войны
Происшествия
- 31 октября, 2025
- 12:10
Сегодня на Аллее шехидов в Ходжалы захоронены останки военнослужащих Гусейнова Чингиза Усуб оглу и Гамбарова Сафара Гарсалан оглу, ставших шехидами в боях за Ходжалы во время Первой Карабахской войны.
Об этом сообщает корреспондент карабахского бюро Report из Ходжалы.
33 года военнослужащие считались пропавшими без вести, их останки были обнаружены в ходе строительных работ на территории Ходжалы.
В похоронах приняли участие руководители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, сотрудники министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, семьи шехидов, участники войны и общественность района.
Церемонии прощания с шехидами Гусейновым и Гамбаровым прошли вчера в Геранбойском районе, где временно обосновались их семьи.
