В Хачмазском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на 29-м километре автодороги Гяндоб-Ялама - на участке, проходящем через село Мюшкюр Хачмазского района.

Автомобиль марки Prius под управлением Джейхуна Хасратова столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106" под управлением Эльмана Абдулкеримова, движущимся по встречному направлению.

В результате ДТП оба водителя и пассажир Зюмрюд Абдулкеримова получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту проводится расследование.