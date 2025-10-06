Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Хачмазском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 15:55
    В Хачмазском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на 29-м километре автодороги Гяндоб-Ялама - на участке, проходящем через село Мюшкюр Хачмазского района.

    Автомобиль марки Prius под управлением Джейхуна Хасратова столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106" под управлением Эльмана Абдулкеримова, движущимся по встречному направлению.

    В результате ДТП оба водителя и пассажир Зюмрюд Абдулкеримова получили травмы и были доставлены в больницу.

    По факту проводится расследование.

