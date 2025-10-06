Xaçmazda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 06 oktyabr, 2025
    • 15:42
    Xaçmaz rayonunda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Gəndob-Yalama avtomobil yolunun 29-cu km-də - rayonun Müşkür kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Ceyhun Həsrətov "Prius"markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən əks istiqamətdə Elman Abdulkərimovun idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobilə çırpılıb.

    Qəza zamanı hər iki sürücü və sərnişin Zümrüd Abdulkərimova xəsarət alaraq xəstəxanaya aparılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

