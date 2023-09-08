В Хачмазском районе произошло ДТП, есть погибший

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, в селе Нараджан столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2107" и "Камаз".

Пострадавший в результате ДТП Азер Адилов (1996 г.р.) был доставлен в Хачмазскую районную центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице.

Тело A.Адилова передано на экспертизу в Хачмазское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.