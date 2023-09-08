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В Хачмазском районе произошло ДТП, есть погибший

В Хачмазском районе произошло ДТП, есть погибший В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
8 сентября 2023 г. 11:49
В Хачмазском районе произошло ДТП, есть погибший

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, в селе Нараджан столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2107" и "Камаз".

Пострадавший в результате ДТП Азер Адилов (1996 г.р.) был доставлен в Хачмазскую районную центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице.

Тело A.Адилова передано на экспертизу в Хачмазское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda avtomobillər toqquşub, ölən var

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