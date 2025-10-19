Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Хачмазе застрелили 44-летнего мужчину, подозреваемый сдался полиции

    Происшествия
    • 19 октября, 2025
    • 20:39
    На улице Ашуга Алескера в Хачмазе совершено убийство.

    Как сообщает северное бюро Report, местный житель Джалилов Эмин Наджимулла оглу (1981 г.р.) был убит выстрелом из охотничьего ружья в спину.

    На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемый в совершении убийства добровольно сдался полиции.

    По факту в Хачмазской районной прокуратуре начато расследование.

    Хачмазский район убийство
