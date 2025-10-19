Сибига проинформировал Фидана об итогах встречи Зеленского и Трампа Другие страны

Лидер оппозиционной партии лидирует на выборах президента в ТРСК - ОБНОВЛЕНО-3 Другие страны

Премьер-лига: "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью Футбол

В Хачмазе застрелили 44-летнего мужчину, подозреваемый сдался полиции Происшествия

Ученые нашли ключевой механизм старения кровеносной и иммунной систем Здоровье

WP: Политический хаос во Франции может сорвать инициативы ЕС в сфере безопасности Другие страны

Хакан Фидан встретился в Люксембурге с главой европейской дипломатии В регионе

Армия Израиля заявила о новой серии ударов по Газе Другие страны