В Хачмазе застрелили 44-летнего мужчину, подозреваемый сдался полиции
Происшествия
- 19 октября, 2025
- 20:39
На улице Ашуга Алескера в Хачмазе совершено убийство.
Как сообщает северное бюро Report, местный житель Джалилов Эмин Наджимулла оглу (1981 г.р.) был убит выстрелом из охотничьего ружья в спину.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемый в совершении убийства добровольно сдался полиции.
По факту в Хачмазской районной прокуратуре начато расследование.
