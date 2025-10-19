İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Xaçmaz sakini güllələnib, şübhəli şəxs polisə təslim olub

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2025
    • 20:15
    Xaçmaz sakini güllələnib, şübhəli şəxs polisə təslim olub

    Xaçmazda qətl hadisəsi törədilib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Aşıq Ələsgər küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, rayon sakini 1981-ci il təvəllüdlü Cəlilov Emin Nəcimulla oğlu kürək nahiyəsindən ov tüfəngi ilə vurularaq qətlə yetirilib.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    E. Cəlilovu öldürməkdə şübhəli bilinən şəxsin özü polisə könüllü şəkildə təslim olub.

    Faktla bağlı Xaçmaz Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Xaçmaz qətl Şübhəli şəxs

    Son xəbərlər

    20:29

    Premyer Liqa: VIII tura "Neftçi" - "Araz-Naxçıvan" oyunu ilə yekun vurulub

    Futbol
    20:15

    Xaçmaz sakini güllələnib, şübhəli şəxs polisə təslim olub

    Hadisə
    20:10

    ŞKTR-də keçirilən prezident seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    19:44

    Hakan Fidan Lüksemburqda Aİ-nin ali nümayəndəsi ilə görüşüb

    Region
    19:38

    İsrail ordusu Qəzzaya yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:27

    Tramp ABŞ-nin Qəzza sektoruna hərbçi göndərməyəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    19:20

    Sərxan Hacıyev: "Azərbaycan yığması Millətlər Liqasında sona qədər vuruşdu"

    Futbol
    19:09
    Foto

    Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Futbol
    18:47

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti