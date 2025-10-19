Xaçmaz sakini güllələnib, şübhəli şəxs polisə təslim olub
Hadisə
- 19 oktyabr, 2025
- 20:15
Xaçmazda qətl hadisəsi törədilib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Aşıq Ələsgər küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, rayon sakini 1981-ci il təvəllüdlü Cəlilov Emin Nəcimulla oğlu kürək nahiyəsindən ov tüfəngi ilə vurularaq qətlə yetirilib.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
E. Cəlilovu öldürməkdə şübhəli bilinən şəxsin özü polisə könüllü şəkildə təslim olub.
Faktla bağlı Xaçmaz Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
