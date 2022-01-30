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В Хачмазе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родной матери

В Хачмазе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родной матери В Хачмазском районе задержан находившийся в розыске Рамиз Султанов. Он подозревается в убийстве родной матери.
Происшествия
30 января 2022 г. 01:25
В Хачмазе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родной матери

В Хачмазском районе задержан находившийся в розыске Рамиз Султанов, который подозревается в убийстве родной матери.

Как передает северное бюро Report, сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Хачмазского РОП задержали его для досмотра и доставили в отдел полиции.

У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что жительницу села Азизли Сямян Султанову на почве конфликта топором ударил ее сын Р.Султанов.

Напомним, 13 января С.Султанова скончалась в больнице от тяжелых травм.

Отметим, что Р.Султанов страдает психическим расстройством.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda anasını qətlə yetirən şəxs tutulub

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