В Хачмазе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родной матери

В Хачмазском районе задержан находившийся в розыске Рамиз Султанов. Он подозревается в убийстве родной матери.

В Хачмазском районе задержан находившийся в розыске Рамиз Султанов, который подозревается в убийстве родной матери.

Как передает северное бюро Report, сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Хачмазского РОП задержали его для досмотра и доставили в отдел полиции.

У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что жительницу села Азизли Сямян Султанову на почве конфликта топором ударил ее сын Р.Султанов.

Напомним, 13 января С.Султанова скончалась в больнице от тяжелых травм.

Отметим, что Р.Султанов страдает психическим расстройством.

По факту ведется расследование.