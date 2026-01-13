В Хачмазе совершен акт вандализма на кладбище
Происшествия
- 13 января, 2026
- 13:58
В Хачмазском районе совершен акт вандализма на кладбище.
Как сообщает Report, сотрудниками полиции задержан житель района Габиб Сафарбаев (1977 г.р.), подозреваемый в умышленном повреждении одного из надгробий.
В отношении Г.Сафарбаева выбрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование по делу продолжается.
