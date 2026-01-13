Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Хачмазе совершен акт вандализма на кладбище

    Происшествия
    • 13 января, 2026
    • 13:58
    В Хачмазском районе совершен акт вандализма на кладбище.

    Как сообщает Report, сотрудниками полиции задержан житель района Габиб Сафарбаев (1977 г.р.), подозреваемый в умышленном повреждении одного из надгробий.

    В отношении Г.Сафарбаева выбрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование по делу продолжается.

    Xaçmazda məzar daşını sındıran şəxs həbs olunub

