 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Хачмазе водитель экскаватора погиб, оставшись под грузом - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Хачмазе разгружавший груз с вагона водитель экскаватора погиб, оставшись под тяжестью.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в районном селе Чархы.

    Так, водитель экскаватора, житель села Чархы 38-летний Алескер Мусаев подошел к поезду, чтобы разгрузить груз. По неосторожности, собранный в ковш машины мусор он опрокинул на экскаватор. Оставшийся под отходами стройматериалов А.Мусаев скончался от полученных травм.

    На место происшествия прибыли сотрудники Хачмазского районного отделения полиции и районной прокуратуры.

    По факту ведется расследование. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi