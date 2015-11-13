​В Хачмазе водитель экскаватора погиб, оставшись под грузом - ФОТО

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Хачмазе разгружавший груз с вагона водитель экскаватора погиб, оставшись под тяжестью.

Как сообщает Report, инцидент произошел в районном селе Чархы.

Так, водитель экскаватора, житель села Чархы 38-летний Алескер Мусаев подошел к поезду, чтобы разгрузить груз. По неосторожности, собранный в ковш машины мусор он опрокинул на экскаватор. Оставшийся под отходами стройматериалов А.Мусаев скончался от полученных травм.

На место происшествия прибыли сотрудники Хачмазского районного отделения полиции и районной прокуратуры.

По факту ведется расследование.