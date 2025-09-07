российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В Хачмазе пешеход скончался в результате наезда автомобиля

    Происшествия
    • 07 сентября, 2025
    • 23:04
    В Хачмазе пешеход скончался в результате наезда автомобиля

    В селе Ергюдж Хачмазского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался пешеход.

    Как сообщает северное бюро Report, автомобиль Toyota Corolla на трассе Хачмаз-Губа сбил местного жителя Сулейманова Сахиба Меджид оглу (1976 г.р.).

    Пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

