В Хачмазе пешеход скончался в результате наезда автомобиля
Происшествия
- 07 сентября, 2025
- 23:04
В селе Ергюдж Хачмазского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался пешеход.
Как сообщает северное бюро Report, автомобиль Toyota Corolla на трассе Хачмаз-Губа сбил местного жителя Сулейманова Сахиба Меджид оглу (1976 г.р.).
Пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
