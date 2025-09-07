Xaçmazda avtomobilin vurduğu piyada ölüb
Hadisə
- 07 sentyabr, 2025
- 22:33
Xaçmazda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Xaçmaz-Quba avtomobil yolunun Yergüc kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
Belə ki, rayon sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Süleymanov Sahib Məcid oğlunu "Toyota Corolla" markalı avtomobil vurub.
Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
