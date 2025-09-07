İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Xaçmazda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    • 07 sentyabr, 2025
    • 22:33
    Xaçmazda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Xaçmaz-Quba avtomobil yolunun Yergüc kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

    Belə ki, rayon sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Süleymanov Sahib Məcid oğlunu "Toyota Corolla" markalı avtomobil vurub. 

    Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    piyada Ölüm Xaçmaz

