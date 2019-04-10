В Хачмазе обнаружено 330 кг конины

Сотрудники обеспечивающего карантинные мероприятия Отдельного батальона полиции, находящегося в непосредственном подчинении Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел, вместе с представителями Агентства продбезопасности Азербайджана провели расследование на территории города Хачмаз.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, во время осмотра автомобиля марки "Опель", управляемого жителем города Б.Ганбаевым, в багажнике было обнаружено и изъято 330 кг разделанной конины, хранящейся в антисанитарных условиях.

Образцы изъятого мяса были переданы в лабораторию Агентства продбезопасности для проведения соответствующей экспертизы.

По факту ведется расследование.