    В Хачмазе на побережье Каспия обнаружены трупы тюленей

    Происшествия
    • 13 октября, 2025
    • 16:41
    На берегу Каспийского моря в селе Ниязабад Хачмазского района обнаружены трупы 10 тюленей.

    Как сообщает северное бюро Report, часть трупов находилась в состоянии разложения, а часть была разорвана дикими животными, обитающими в этой местности.

    Представители соответствующих органов произвели осмотр территории.

    Напомним, что последний случай массовой гибели тюленей был зарегистрирован в 2022 году на побережье Каспия в Дагестане.

