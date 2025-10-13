В Хачмазе на побережье Каспия обнаружены трупы тюленей
Происшествия
- 13 октября, 2025
- 16:41
На берегу Каспийского моря в селе Ниязабад Хачмазского района обнаружены трупы 10 тюленей.
Как сообщает северное бюро Report, часть трупов находилась в состоянии разложения, а часть была разорвана дикими животными, обитающими в этой местности.
Представители соответствующих органов произвели осмотр территории.
Напомним, что последний случай массовой гибели тюленей был зарегистрирован в 2022 году на побережье Каспия в Дагестане.
