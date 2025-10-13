Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb
Ekologiya
- 13 oktyabr, 2025
- 16:14
Xaçmaz rayonunun Niyazabad kəndi ərazisində Xəzər dənizinin sahilində 10-dan çox suiti cəsədi aşkarlanıb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, cəsədlərin bir qismi çürümüş vəziyyətdə, digərləri isə ərazidə olan vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanmış halda olub.
Mövcud vəziyyətlə bağlı aidiyyatı qurumların nümayəndələri dərhal əraziyə baxış keçiriblər.
Xatırladaq ki, sonuncu dəfə suitilərin kütləvi ölümü 2022-ci ildə Dağıstanda Xəzər sahillərində qeydə alınıb.
Son xəbərlər
16:34
Foto
"Bank of Baku"dan "Gözünüz aydın olsun!" şüarı ilə sağlamlıq aksiyasıMaliyyə
16:29
Tramp Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhdən danışıbXarici siyasət
16:27
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:27
Avqustda BTC ilə neft ixracı 7 % artıbEnergetika
16:25
Tramp: Səkkiz beynəlxalq münaqişəni nizamlamışamDigər ölkələr
16:22
Mingəçevirdə zirzəmidə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq - RƏSMİSosial müdafiə
16:21
ABŞ lideri Qəzzanın bərpası üçün "Sülh şurası" yaratmağı təklif edibDigər ölkələr
16:17
Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdırDigər ölkələr
16:14