İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Ekologiya
    • 13 oktyabr, 2025
    • 16:14
    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Xaçmaz rayonunun Niyazabad kəndi ərazisində Xəzər dənizinin sahilində 10-dan çox suiti cəsədi aşkarlanıb.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, cəsədlərin bir qismi çürümüş vəziyyətdə, digərləri isə ərazidə olan vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanmış halda olub.

    Mövcud vəziyyətlə bağlı aidiyyatı qurumların nümayəndələri dərhal əraziyə baxış keçiriblər.

    Xatırladaq ki, sonuncu dəfə suitilərin kütləvi ölümü 2022-ci ildə Dağıstanda Xəzər sahillərində qeydə alınıb.

    Suiti Xaçmaz cəsəd

    Son xəbərlər

    16:34
    Foto

    "Bank of Baku"dan "Gözünüz aydın olsun!" şüarı ilə sağlamlıq aksiyası

    Maliyyə
    16:29

    Tramp Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhdən danışıb

    Xarici siyasət
    16:27

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:27

    Avqustda BTC ilə neft ixracı 7 % artıb

    Energetika
    16:25

    Tramp: Səkkiz beynəlxalq münaqişəni nizamlamışam

    Digər ölkələr
    16:22

    Mingəçevirdə zirzəmidə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    16:21

    ABŞ lideri Qəzzanın bərpası üçün "Sülh şurası" yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    16:17

    Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır

    Digər ölkələr
    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti