    В Хачмазе 32-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 09 октября, 2025
    • 09:21
    В Хачмазе 32-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом

    В селе Гыраглы Хачмазского района 32-летняя женщина найдена мертвой в ванной комнате дома.

    Как сообщает северное бюро Report, жительница Габалинского района Мехрибан Гафарлы (1993 г.р.), предположительно, скончалась от отравления угарным газом.

    По факту ведется расследование.

    Xaçmazda 32 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

