В Хачмазе 32-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом
Происшествия
- 09 октября, 2025
- 09:21
В селе Гыраглы Хачмазского района 32-летняя женщина найдена мертвой в ванной комнате дома.
Как сообщает северное бюро Report, жительница Габалинского района Мехрибан Гафарлы (1993 г.р.), предположительно, скончалась от отравления угарным газом.
По факту ведется расследование.
Последние новости
09:55
Госслужба проведет симуляцию кибератак на объектах нефтепереработкиИКТ
09:50
В поселке Джорат 700 абонентов останутся без газаЭнергетика
09:48
Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPPВ регионе
09:44
В Баку проходит международная конференция по проблеме пропавших без вести лицВнутренняя политика
09:44
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в БакуВнутренняя политика
09:32
В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газаВ регионе
09:21
В Хачмазе 32-летняя женщина скончалась от отравления угарным газомПроисшествия
09:18
В Баку стартовал фестиваль кибербезопасностиИКТ
09:18