    Xaçmazda 32 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 09:05
    Xaçmazda 32 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Xaçmaz rayonunun Qırağlı kəndində 32 yaşlı qadın evin hamam otağında ölü tapılıb.

    "Report"un Şimal bürosu xəbər verir ki, Qəbələ rayon sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Mehriban Sərdar qızı Qafarlının dəm qazından zəhərlənərək öldüyü ehtimal edilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

