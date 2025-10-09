Xaçmazda 32 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 09 oktyabr, 2025
- 09:05
Xaçmaz rayonunun Qırağlı kəndində 32 yaşlı qadın evin hamam otağında ölü tapılıb.
"Report"un Şimal bürosu xəbər verir ki, Qəbələ rayon sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Mehriban Sərdar qızı Qafarlının dəm qazından zəhərlənərək öldüyü ehtimal edilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:54
Foto
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və ACTRAV arasında Bəyannamə imzalayıbBiznes
09:54
Harri Keyn İngiltərə millisinin bugünkü matçında iştirak etməyəcəkFutbol
09:50
Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edibRegion
09:48
Foto
Bakıda fintex forumu keçirilirMaliyyə
09:42
İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıbDaxili siyasət
09:41
"Azexport" Gürcüstanda satış üçün daha bir məhsula Sərbəst Satış Sertifikatı veribBiznes
09:40
İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində beynəlxalq konfrans keçirilirDigər
09:39
Bakı metrosunda qatarların hərəkəti ləngiyibİnfrastruktur
09:36