В Гызылагачском национальном парке задержаны браконьеры

В Гызылагачском национальном парке были задержаны лица, занимавшиеся незаконным ловом рыбы.

Как сообщили Report в Лянкаранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе рейда сотрудниками полиции были задержаны ранее судимые В. Ибадов и Ф. Гафаров.

При осмотре у них изъяли 65 разных видов рыб и орудия лова. По обоим фактам проводится расследование.