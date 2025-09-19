В Гызылагачском национальном парке задержаны браконьеры
19 сентября, 2025
- 10:17
В Гызылагачском национальном парке были задержаны лица, занимавшиеся незаконным ловом рыбы.
Как сообщили Report в Лянкаранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе рейда сотрудниками полиции были задержаны ранее судимые В. Ибадов и Ф. Гафаров.
При осмотре у них изъяли 65 разных видов рыб и орудия лова. По обоим фактам проводится расследование.
