    В Гызылагачском национальном парке задержаны браконьеры

    Происшествия
    • 19 сентября, 2025
    • 10:17
    В Гызылагачском национальном парке задержаны браконьеры

    В Гызылагачском национальном парке были задержаны лица, занимавшиеся незаконным ловом рыбы.

    Как сообщили Report в Лянкаранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе рейда сотрудниками полиции были задержаны ранее судимые В. Ибадов и Ф. Гафаров.

    При осмотре у них изъяли 65 разных видов рыб и орудия лова. По обоим фактам проводится расследование.

