İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Qızılağac Milli Parkında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 09:53
    Qızılağac Milli Parkında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

    Qızılağac Milli Parkının Kiçik Körfəz su hövzəsində qanunsuz balıq ovlayan şəxslər saxlanılıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, DİN-in Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Lənkəran Xətt Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş V.İbadov və F.Qafarov saxlanılıblar.

    Baxış zamanı həmin şəxslərdən 65 ədəd müxtəlif növ balıq, ov alətləri götürülüb. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

    brakonyer Qızılağac Milli Parkı polis
    В Гызылагачском национальном парке задержаны браконьеры

    Son xəbərlər

    11:15

    Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıb

    Region
    11:14

    DTX Akademiyasının rəisi: Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilməsi zəruridir

    Milli Məclis
    11:13

    "Formula 1" zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:10

    Sadiq Qurbanov: Suverenliyin bərpası 1918-ci ildən bəri davam edən milli mübarizənin tarixi zirvəsi idi

    Daxili siyasət
    11:06

    Deputat: Azərbaycan Konstitusiyası dövrün tələblərinə cavab verir

    Milli Məclis
    11:03

    Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    10:58

    İrandan 16 kq narkotikin ölkəyə keçirilməkdə şübhəli bilinən azərbaycanlı saxlanılıb

    Hadisə
    10:56
    Foto
    Video

    Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər yolunun tikintisi ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    10:55

    "Formula 2" pilotu Bakıda keçirilən sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti