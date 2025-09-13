В Гызылагачском национальном парке вспыхнул пожар
Происшествия
- 13 сентября, 2025
- 10:01
На территории Гызылагачского национального парка вспыхнул пожар.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Согласно информации, пожар произошел на территории близ села Гызылагач Масаллинского района.
Ветреная погода осложнила тушение пожара, однако бригадам удалось его локализовать. В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.
