    В Гызылагачском национальном парке вспыхнул пожар

    Происшествия
    • 13 сентября, 2025
    • 10:01
    В Гызылагачском национальном парке вспыхнул пожар

    На территории Гызылагачского национального парка вспыхнул пожар.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Согласно информации, пожар произошел на территории близ села Гызылагач Масаллинского района.

    Ветреная погода осложнила тушение пожара, однако бригадам удалось его локализовать. В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.

