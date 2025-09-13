Qızılağac Milli Parkının ərazisində yanğın olub
Hadisə
- 13 sentyabr, 2025
- 09:51
Qızılağac Milli Parkının Masallı rayonu, Qızılağac kəndinə yaxın ərazisində yanğın olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.
Havanın küləkli olması yanğınsöndürmə əməliyyatını çətinləşdirsə də həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən məhdudlaşdırılıb.
Hazırda yanğının tam söndürülməsi istqamətində tədbirlər davam etdirilir.
Son xəbərlər
10:03
Husilər Təl-Əvivə hipersəs raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıbDigər ölkələr
10:00
"Benfika"nın baş məşqçisi: "Qarabağ"la oyunda qalib gəlməliyik"Futbol
09:51
Qızılağac Milli Parkının ərazisində yanğın olubHadisə
09:51
Azərbaycan neftinin qiyməti 2 % artıbEnergetika
09:44
Azərbaycan ADB ilə Hövsanda tullantı sularının təmizlənməsinə dair Saziş imzalayıbİnfrastruktur
09:43
Yaşmada sahəsi 1500 m² olan sex yanıbHadisə
09:24
Azərbaycanda ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıbMaliyyə
09:24
Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayırFərdi
09:10