В Гёранбойском районе после вакцинации скончался младенец
Происшествия
- 23 февраля, 2026
- 10:09
В Гёранбойском районе младенец умер после вакцинации.
Как сообщает западное бюро Report, годовалому жителю села Юхары Баллыгая в местном медицинском пункте была сделана прививка от инфекционных заболеваний.
От воздействия инъекции младенец впал в шок и скончался.
По факту проводится расследование.
