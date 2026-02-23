В Гёранбойском районе после вакцинации скончался младенец

В Гёранбойском районе младенец умер после вакцинации.

Как сообщает западное бюро Report, годовалому жителю села Юхары Баллыгая в местном медицинском пункте была сделана прививка от инфекционных заболеваний.

От воздействия инъекции младенец впал в шок и скончался.

По факту проводится расследование.